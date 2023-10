Lo sviluppo del mondo del turismo e le nuove professioni

Numerose analisi di mercato dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite mostrano che il turismo mondiale è in continua ripresa, e potrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro la fine di quest’anno.

Alla base di questo incremento troviamo da un lato il desiderio di evasione, proprio dei Paesi occidentali, che è andato ad acuirsi al termine dello stop forzato dipendente dalla pandemia, dall’altro il diritto alle vacanze che si sta diffondendo in molte nazioni ricche, comportando un maggior numero di turisti.

L’incremento del turismo si sta traducendo in un incremento nelle professioni legate a questo settore; in particolare si stanno affermando quei professionisti che offrono di più del semplice tour o viaggio organizzato. Questo dipende dal fatto che le richieste dei viaggiatori sono adesso più specifiche e derivanti dalle pressoché infinite informazioni che si hanno ormai a disposizione grazie a siti e forum dedicati.

Per far fronte a queste richieste e al grande scoglio del lavoratore moderno, ovvero il poco tempo a disposizione per studiare tutte le informazioni con cui entra in contatto, è nata la figura del Travel Designer il cui obiettivo è costruire un viaggio sulla base delle esigenze e dei gusti del cliente, empatizzando con lui, capendone i bisogni, le priorità, le paure e le aspettative.

Per capire cosa fa esattamente un Travel Designer bisogna partire dal presupposto che Il Travel Designer non è né un agente di viaggio, né un Tour Operator: è innanzitutto un viaggiatore appassionato che ha deciso di specializzarsi per diventare un professionista del turismo e mettere le sue conoscenze e la sua esperienza diretta a disposizione di altri viaggiatori. Essendo una figura imparziale e con le competenze tecniche, proporrà luoghi ed esperienze autentiche, frutto di studio, ricerca ma anche esperienza diretta.

Il lavoro del Travel Designer si traduce in un viaggio Tailor Made, cioè costruito interamente sulle richieste, i bisogni e i gusti del cliente, ed in un viaggiatore consapevole perché è stato introdotto al Paese che andrà a visitare, relativamente a mentalità, stile di vita e tendenze sociali.

Il Travel Designer sbarca in Sicilia

Quella del Travel Designer è proprio la figura che mancava in un ambiente in espansione ed evoluzione, una figura dinamica che sempre si adatta alle esigenze del cliente. Una figura che da oggi è presente anche in Sicilia, grazie a Cecilia Arena, fondatrice di Viaggi su Tela.

Scopriamo qualcosa in più della fondatrice e del suo progetto, attraverso le sue parole.

“Sono Cecilia, classe 1988, ingegnere meccanico per scelta e viaggiatrice per vocazione. Nel gennaio 2022 una serie di eventi mi ha portata a lasciare il mio lavoro e prendermi un periodo di pausa per capire come ricominciare.

Partendo dalla mia comfort zone, ho provato a immaginare di cosa avrei avuto bisogno quando dovevo organizzare i miei viaggi ma non avevo tempo a disposizione, e mi affidavo quindi alle agenzie di viaggio, rimanendo sempre insoddisfatta.

Facendo mio il detto “ama il tuo lavoro e non lavorerai mai un giorno della tua vita” ho deciso di specializzarmi, diventare Travel Designer e aprire Viaggi su Tela.”

Ma cos’è e cosa può offrire Viaggi su Tela?

È un servizio su misura per quei viaggiatori che hanno bisogno di evadere dalla routine e vogliono ottenere il massimo dal proprio viaggio, nel rispetto dei Paesi e popoli che vanno a visitare. Un Viaggio su Tela è appunto un viaggio unico come un’opera d’arte, che permette di scoprire luoghi popolari da un nuovo punto di vista, vivendoli pienamente.

Il processo di ideazione dell’itinerario parte dalla passione per il viaggio, dalla conoscenza dei Paesi e dalla collaborazione con agenzie locali che offrono servizi unici e tutto il supporto necessario.

I vantaggi che ne derivano sono molteplici: innanzitutto niente più perdite di tempo ed errori (che potrebbero tradursi in spese inattese) nel progettare il prossimo viaggio, un itinerario interamente costruito sui bisogni e le aspettative del cliente e un grado di programmazione in linea con le sue esigenze.

Tutto questo per arrivare al momento della partenza rilassato ma perfettamente organizzato.

Non è mai troppo presto per pensare al prossimo viaggio

Le vacanze estive sono ormai un ricordo lontano, ma non è mai troppo presto per pensare al prossimo viaggio.

Se manca molto tempo alla partenza ma il lavoro a tempo pieno non permette di dedicare alla pianificazione il tempo sperato, Viaggi su Tela di Cecilia Arena è il servizio di cui si ha bisogno.

Si potrà scegliere tra diverse opzioni: l'"Itinerario Tailor Made", che include oltre l’itinerario desiderato, il pacchetto completo (prenotazione strutture e ristoranti + assistenza nella prenotazione dei voli + organizzazione transfer o mezzi + prenotazione delle attività ed escursioni), "Itinerario Fai da Te", in cui il cliente riceverà consigli pratici e le informazioni necessarie per le prenotazioni, oppure "Consulenza" per ricevere dei consigli personalizzati sulla destinazione di viaggio scelta.