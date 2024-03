Aci Cultural Festival

Prezzo non disponibile

A marzo tornano le giornate dedicate alla cultura e al turismo con l'??? ???????? ????????. Stoà Sicula per il secondo anno, con la collaborazione del Comune di Acireale e di enti, associazioni e privati, torna a parlare di turismo. Come? Sabato 16 e domenica 17 ascolteremo le proposte di diversi relatori e vi proporremo esperienze pratiche alla scoperta del turismo esperienziale di cui il territorio ha davvero bisogno. Il festival è inserito nella programmazione di eventi promossi dal Comune per il mese di marzo dedicato alla cultura.