Spettacolo 'Aiuto, hanno rapito Colombina'

Ritorniamo a Teatro! Con le nostre amiche mascherine, in un ambiente sanificato ad ogni replica con getto di vapore e ozono, misurazione della temperatura e distanziamento, passiamo un’ora divertente e spensierata con i nostri piccoli al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, con lo spettacolo di burattini “Aiuto! Hanno rapito Colombina!”. Arlecchino e Pulcinella, improvvisatisi detective, si mettono sulle tracce del presunto rapitore di Colombina, combinando un guaio dopo l’altro. Da sabato 12 settembre alle ore 18.00, con repliche la domenica mattina alle ore 11.00 e per tutti i fine settimana fino al 1 novembre. Ingresso 5 euro. Prenotazione e informazioni al 330843843.