“Il giro del mondo in 80 minuti” e “Piante da mangiare”: percorsi guidati all’Orto Botanico di Catania

A partire dal 7 aprile 2024 le domeniche all’Orto Botanico di Catania saranno dedicate ai nuovi percorsi guidati tematici, a cura di Officine Culturali, per scoprire e approfondire le specie custodite all’interno del giardino scientifico dell’Università di Catania.

Domenica 7 e 21 aprile alle 11:00 e alle 16:00 l’appuntamento è con “Il giro del mondo in 80 minuti”, il percorso guidato che condurrà visitatori e visitatrici in un viaggio intorno alla Terra.

Domenica 14 e 28 aprile, invece, alle 11:00 e alle 16:00 l’appuntamento è con “Piante da mangiare”, la visita guidata per scoprire e conoscere piante, semi e fiori che possono essere utilizzati in cucina.

Per partecipare ai nuovi percorsi guidati all’Orto Botanico di Catania – a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto online. Per maggiori dettagli www.officineculturali.net. Per maggiori informazioni 095 7102767 | 334 9242464.