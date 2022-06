Andrà in scena 23, 24, 25, 30 giugno 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16 luglio presso Palazzo De Gaetani, Via delle Finanze 35 - Catania (Sede Trame di Quartiere) | ore 21:00 BALLATA PER SAN BERILLO drammaturgia e interpretazione TURI ZINNA, musiche originali eseguite in scena FABIO GRASSO regia ELIO GIMBO, produzione Retablo Dreamaturgy Zone in collaborazione con Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini, con la collaborazione di Trame di Quartiere e Z? Centro Culture Contemporanee | Circuitazione LATITUDINI 2022 | partner il Comune di Catania.

Ballata per San Berillo è una Divina Mimesis sulla città narcolettica che rimuove chi infastidisce il suo letargo, un’allucinazione lisergica intestina al genocidio culturale meridionale, un trip nel passato assiduamente presente nel presente, un gran premio guidato a marcia indietro dalla griglia di partenza nell’area melmosa del sintomo alla finish line nel territorio tragico delle scaturigini.

La relazione tra il profondissimo decadimento economico sociale della città susseguente al periodo in cui era comunemente denominata la Milano del Sud e lo sventramento di un'area di 24 ettari di centro cittadino con il conseguente trasferimento forzato dei trentamila residenti in periferia è il fuoco attorno a cui ruota questo testo, vincitore della borsa di scrittura Premio Solinas, scrivere per il cinema nel 2003.

Ballata per San Berillo e altri esercizi di prosa danzabile è un libro curato da Simona Scattina per i tipi di Bonanno; viaggio underground nel popolare quartiere catanese, giunge a una dimensione testuale che ripropone il testo teatrale del fortunato spettacolo e una serie di testi spin off che ci consentono, grazie a uno sguardo d’insieme, di restituire al lettore il senso dell’intima ricerca drammaturgica dell’attore Turi Zinna. Info e prenotazioni: +393272678002. Prevendita per le repliche dal 30 giugno: www.liveticket.it/retablo - Costo biglietto: 10 euro.