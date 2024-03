Spettacolo 'Bianco'

Immaginate un palcoscenico in cui coesistono tre abitazioni, illuminato da una luce cruda che cala su di esse. Ciascuna stanza con la sua espressione e la sua forma unica e personale di arte. Diego, Miguel e Valentino, amici di lunga data, scrutano il silenzio. Al centro della scena, un enigma silenzioso: un quadro dell’artista Martin, una tela completamente… bianca.

SAVE THE DATE 21 aprile alle ore 17:30 TEATRO NUOVO SIPARIO BLU. Info +39 3494975398. Acquista il tuo biglietto su eventbrite.it. E' previsto uno sconto per i giovani under 18. Per gli universitari e i docenti, si prega di contattare il 3494975398 o l'indirizzo email compagniateatraleproscenio@gmail.com, al fine di ricevere ulteriori informazioni riguardo allo sconto disponibile.

Con Amedeo Amoroso, Salvatore Gabriel Intorre, Anthony Foti, con la partecipazione straordinaria di Liliana Biglio, Margherita Malerba, regia Sergio Campisi, aiuto regia Margherita Malerba, assistente alla regia Serena Giuffrida, scenografie Collettivo Pappapane.