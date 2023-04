Borgo Fest 2023 - Un lunedì di festa

Secondo appuntamento con “Borgo Fest - Un Lunedì di Festa”, tra Piazza Vagliasindi e Piazza Scarcella, nella splendida cornice del lungomare di Torre Archirafi. Una Pasquetta da trascorrere in totale divertimento, creatività, e relax per tutti.

Il programma (in via di definizione): laboratori per bambini, caccia al tesoro, giocoleria, mercatini, musica live, dj set, aree food and drinkk, area relaxing and gaming. Ingresso libero.