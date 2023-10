Una “chiamata” alle menti creative e ai visionari che desiderano plasmare il futuro con l'Intelligenza Artificiale.

È questo la Call for Innovation, il contest lanciato dal business partner Skylabs con UNICT, al quale fino a venerdì 3 novembre gli studenti del Dieei e DMI, possono candidarsi e proporre le loro idee originali per un sito, app o servizio digitale che utilizzi l’AI.

In una società in cui l'AI è il catalizzatore di una trasformazione senza precedenti, questa competizione è l'arena perfetta per emergere come pionieri e trasformare le audaci idee in realtà concrete.

PREMI IN PALIO Chi proporrà la prima idea classificata riceverà un premio in denaro dal valore di 1000 euro. Ma le sorprese non finiscono qui: Skylabs potrebbe offrire l'incredibile opportunità di incubare l’idea.

Parliamo di un'esperienza di tre mesi in azienda, durante la quale sarà possibile lavorare a stretto contatto con il team di esperti, che guiderà, passo dopo passo, nel percorso volto a trasformare la visione in realtà. Questa è un'opportunità unica per entrare in contatto con i professionisti del settore, immersi in un ambiente stimolante e costruire il tuo futuro accanto a menti brillanti. COME

PARTECIPARE? Partecipare è davvero semplice: basterà presentare sinteticamente il proprio progetto (collegandosi a questo link: https://skylabs.it/events/call-for-innovation).

Qualora si venisse ammessi alla seconda fase di selezione, si avrà accesso ad un atteso evento in presenza, in programma mercoledì 22 novembre dalle ore 10:00 nell’Aula Magna dell’edificio n°14 della Cittadella Universitaria a Catania, dove sarà possibile esporre in maniera più dettagliata il proprio progetto.

È possibile consultare tutti i dettagli sul regolamento integrale (scadenze, target, criteri di valutazione) tramite questo sito https://skylabs.it/events/call-for-innovation.