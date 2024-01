Catania barocca: viaggio nel cuore del barocco catanese

Unitevi a noi in un viaggio attraverso il tempo e la storia, esplorando i tesori barocchi della splendida Catania. Il nostro incontro inizierà nella pittoresca Piazza Duomo, il cuore pulsante della città, dove potrete ammirare la maestosa cattedrale dedicata a Sant’Agata, il celebre Palazzo degli Elefanti e la suggestiva Fontana dell’Amenano.

Al centro della piazza, si erge la Fontana dell’Elefante, conosciuta come “U Liotru”, simbolo per eccellenza di Catania. Proseguiamo poi verso Sant’Agata la Badia, un capolavoro architettonico di Gian Battista Vaccarini, artefice della rinascita barocca di Catania dopo il terremoto del 1693.

La sua facciata rappresenta una delle più affascinanti opere barocche della città. Il nostro cammino ci porterà lungo la storica Via Vittorio Emanuele, fino a raggiungere la suggestiva Piazza San Francesco. Da qui, percorreremo una parte della famosa Via dei Crociferi, cuore pulsante della città, con le sue splendide chiese barocche.

Questa strada, dal 2002 Patrimonio dell’Unesco, è un vero e proprio museo a cielo aperto. Faremo una sosta esterna presso il Monastero di San Nicolò l’Arena, situato in Piazza Dante. Questo complesso ecclesiastico, che comprende un importante monastero benedettino e una monumentale chiesa settecentesca, rappresenta la massima espressione del tardo barocco catanese.

Il nostro tour si concluderà nella meravigliosa Piazza Università, dove potrete scoprire le quattro leggende di Catania, raccontate attraverso i suoi caratteristici lampioni. Non perdete l’occasione di immergervi nella storia e nell’arte di Catania in questo indimenticabile tour barocco. Prenota subito il tuo posto. Per info e prenotazioni visita il sito: www.siciliasegreta.net.