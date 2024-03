Catania massonica

Il viaggio proposto dall'associazione culturale Grand Tour del XXI secolo con accompagnatore Carmine Rapisarda, sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno simboli, misteri e leggende nella Catania meno nota e massonica.

Aspetti architettonici e simbologia saranno le principali chiavi di lettura del nostro tour. Galli, melagrane, labirinti, scacchiere sono solo alcuni dei simboli che analizzeremo.

Si parlerà dei ruoli di architetti che hanno contribuito nella costruzione di Catania: Vaccarini e i Fichera. Scoprirete simboli religiosi, profani, massonici, alchemici ed esoterici. Le tappe principali del nostro itinerario comprenderanno, piazza Stesicoro, via Crociferi, alcune logge (esterno), la fontana dell’Amenano.

MEETING POINT ore 18.00. villa Bellini primo spiazzale entrando da via Etnea, durata un'ora e trenta. Il tour è svolto interamente a piedi, non sono previsti ingressi . Adatto ai bambini. Costo 10 euro. Per prenotazioni obbligatorie e informazioni telefonare al 3207115715 o con sms whatsapp.