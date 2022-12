Catania segreta e la macchina del tempo

A grande richiesta un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorrerete il centro storico della città, addentrandovi in vicoli, cortili e siti archeologici segreti. Attraverserete i quartieri più pittoreschi ed autentici di Catania, ricchi di storia e racconti, accompagnati dalla nostra guida turistica Vanessa Motta che ci mostrerà l’altra faccia del centro cittadino.

Passeggerete volgendo uno sguardo ai punti d'interesse sotto indicati: - Villa Pacini e Porto Vecchio - Monastero di Santa Chiara - Via Consolato della Setan - S. Maria dell’Aiuto - Foro Romano - Odeon - Terme della Rotonda - S. Marta.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì sera cliccando su questo link https://forms.gle/396q4V5mLrs5sn7D6. INFO: 3928079089. Quota di partecipazione € 12.00* (pagamento in loco). Include visita accompagnata da guida turistica esperta, polizza assicurativa, assistenza e supporto organizzativo). Bambini < di 8 anni free Ridotto € 7,00 da 9 a 12 anni. Meeting Point: ore 15.00 Villa Pacini. N.b. Non sono previsti ingressi presso i siti archeologici. In caso di numero inferiore ai 10 partecipanti con un minimo di 6 verrà proposta una quota a persona di €20,00 per confermare il tour. Posti limitati. A conferma della prenotazione riceverete promemoria riepilogativo poche ore prima rispetto l'inizio dell'evento.