Catania segreta: un viaggio tra simboli e archetipi nascosti

Scoprirete insieme i misteri che si celano dietro le facciate degli edifici storici e i complessi monumentali attraverso un affascinante tour a piedi. Questa esperienza permetterà di decifrare i codici visivi nascosti e di distinguere con precisione tra mito e realtà storica.

Mentre camminate, avrete l'opportunità di leggere le testimonianze incise dai lapicidi e artisti attraverso i secoli sui muri di palazzi significativi, svelando così l'origine storica del famoso simbolo della città.

Esplorerete anche i segni visibili sulle mura del palazzo comunale, decifrerete i simboli incastonati nel castello di epoca federiciana e analizzerete le storie urbane legate all'erezione dell'arco delle Benedettine in via Crociferi.

Infine, vi addentrerete nel significato di alcuni nomi di luoghi associati a figure storiche enigmatiche, le cui vite sono intrecciate con il fascino misterioso di Catania, una città ricca di segreti da rivelare.

Visiterete: Piazza Duomo, Fontana dell’Amenano, Pozzo di Gammazita, Piazza Federico di Svevia, Via Quartarone, Via Teatro greco, Via Crociferi, Piazza Università.