Catania - Tour dell'anello esterno

Sicilia Gaia organizza una visita di Catania che ci porterà indietro nel tempo, riportandoci poi al presente e volgendo uno sguardo al futuro. La guida turistica Agata Vinci vi accompagnerà in un bel tour dedicato alla parte esterna della città, che vi porterà dentro e fuori dalle mura, avanti e indietro nella storia di Catania. Dal Castello alla rivoluzione, al Teatro dell'Opera fino al quartiere a luci rosse, il degrado urbano e la risposta artistica nella città dei contrasti.

Durata 2 ore circa. Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/S8UMf6E7p3ZLFhsm8. Info 3928079089. Quota di partecipazione € 12.00* (pagamento in loco). Include visita accompagnata da guida turistica esperta, polizza assicurativa, assistenza e supporto organizzativo). In caso di numero inferiore ai 10 verrà proposta una quota a persona da 15 a €20,00 per confermare il tour. Bambini < di 6 anni free. Ridotto € 7,00 da 7 a 12 anni. I prenotati riceveranno un promemoria con i dettagli. Non sono previsti ingressi presso i siti archeologici.