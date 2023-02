Cena di San Valentino da Agricolab

Martedì 14 febbraio 2023, a partire dalle ore 20.00, appuntamento da Agricolab, Via Crispi 258 a Catania, con la 'Cena di San Valentino'. Una selezione di ingredienti e materie prime specificatamente scelti, per un viaggio in Sicilia tra campagna e montagna, dove territori e paesaggi fanno la differenza e vi permetteranno di scoprire la nostra bella e amata terra mentre siete seduti a tavola.

Costo della cena € 32,00. Prenotazione obbligatoria. Prenotazioni ed informazioni ai seguenti numeri: 3481324108 e 3481327970.