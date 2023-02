Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Le guide ambientali escursionistiche/istruttori trekking Isabella Tinnirello e Riccardo Leonardi, organizzano per Sabato 25 Febbraio una ciaspolata a Monte Baracca. Sabato 25 Febbraio viene proposta una ciaspolata nel Parco dell’Etna. Partendo dal Rifugio Citelli vi incamminerete verso il Rifugio di Monte Baracca, il percorso si snoda attraverso un fiabesco bosco di pini e betulle.

Possibilità limitata di affittare ciaspole e bastoncini. Indispensabile portare scarpe e calze di ricambio da lasciare in auto. Anche se la strada e sgombra da neve e ghiaccio c’è l’obbligo di avere le catene in auto.

DATA: Sabato 25 Febbraio. ORARIO: 8:45 15:30. SPOSTAMENTO: mezzi propri. PUNTO DI INCONTRO: Ore 8:45 Bar del Sole I Cinque Tigli Via A.De Gasperi, 2, 95010 Milo CT. DIFFICOLTA’ SENTIERO: MEDIO circa 7,50 km e circa 170 mt di dislivello. COSTI: costo partecipazione Eur 12,00 +Eur 12,00 per ciaspole e bastoncini. PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : Inviare messaggio su whatsapp 3792658962.