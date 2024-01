Ciaspolata sull’Etna: bocche del 1928 e bosco Cerrita

Domenica 21 gennaio si svolgerà una splendida escursione in ambiente innveato con ciaspole tra i panorami, i boschi e le lave di Etna est.

Partendo dalla Mareneve, ci si immerge nel bosco di cerri e pini che avvolge il versante nord-est etneo. Raggiungiamo in sottobosco alcune delle bocche eruttive del 1928, portentosa eruzione che raggiunse l’antica Mascali. Dai crateri si gode una splendida vista sulle lave recenti e sulla costa ionica e calabra. Sosta pranzo e rientro alle auto.

L’escursione è organizzata da Etna e Dintorni che dà la possibilità dell’affitto delle racchette da neve al prezzo di 8 euro e del passaggio in pulmino al costo di euro 5. E’ obbligatoria la prenotazione alla mail info@etnaedintorni.it. Solo per prenotazioni anche al 3471902220 (NO SMS – dalle 9 alle 13, e dalle 16 alle 20).

Luogo di raduno: ore 9 Milo, presso distributore Agip all’ingresso del paese (provenendo da Catania) (coord. 37° 43′ 15, 15° 07′ 01) si raccomanda la puntualità – vi consigliamo di incollare le coordinate su google per visualizzare il luogo di appuntamento.