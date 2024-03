Il prossimo 28 giugno Catania ospiterà Coderful, l’evento in cui divertirsi seriamente a parlare di codice. Un appuntamento dedicato a professionisti, studenti ed appassionati il cui obiettivo sarà quello di offrire contenuti tecnologici di alta qualità e la possibilità di ascoltare dal vivo speaker di fama internazionale e conoscere case studies di successo.

L’occasione perfetta per dare “il la” ad un network di appassionati di codice, all’interno del quale scambiare news, idee e punti di vista, e condividere momenti di svago e networking. Non solo: per i partecipanti, Coderful sarà anche un’opportunità di confronto diretto con sponsor e aziende, e per queste ultime un’occasione per trovare nuovi talenti, grazie ad un team che offrirà la possibilità a tutti i partecipanti di mettere in mostra le proprie capacità.



Il progetto nasce dalla collaborazione di due realtà etnee: Devmy (https://devmy.it/), un team di sviluppatori e trainer specializzati nella realizzazione di soluzioni tecnologiche web e mobile, che da anni organizza eventi e realizza workshop e talk inerenti al mondo della programmazione, e ADD DESIGN (https://www.add-design.it/), un’agenzia di professionisti della comunicazione visiva impegnati quotidianamente nella progettazione e sviluppo di servizi e supporti in ambito digitale e non, ma anche nella formazione itinerante sui temi della comunicazione digitale, con il progetto diecicose.



L’edizione 0 di Coderfu sarà dedicata al frontend, campo che più di tutti in questi anni ha rivoluzionato il mondo degli sviluppatori, rendendo la figura del frontend developer tra le più ricercate nell’ambito della programmazione.



Gli speaker e il programma dettagliato verranno svelati molto presto sul sito dell’evento coderful.io.



A ospitare la conferenza il Four Points by Sheraton Catania, a pochi chilometri dal centro storico della città, ma lontani dal caos urbano: una combinazione innovativa tra affari e piacere, con una straordinaria vista sul mare. La location perfetta per il debutto di un evento che ha tutte le premesse per diventare un appuntamento annuale di riferimento per tutto il Sud Italia.



Per partecipare è possibile iscriversi su https://www.coderful.io.