“Luci di Natale”: concerto sinfonico al Teatro Massimo Bellini

Bastano poche note de Lo Schiaccianoci per evocare l’incanto del Natale vissuto con cuore bambino, l’albero, i doni, la magia di una notte tra sacro e profano, ma comunque intrisa di profonda spiritualità.

Ed è proprio la favola musicata da ?ajkovskij ad avere ispirato il titolo del concerto “Luci di Natale” che il Teatro Massimo Bellini propone nell’intento di ricreare per il proprio pubblico il clima delle Festività.

L’appuntamento è per il 15 dicembre (Turno A, ore 20:30) e 16 dicembre (Turno B) nell’ambito di una straordinaria Stagione di concerti che continua a registrare reiterati sold out.

Sul podio un direttore del calibro di Eckehard Stier, direttore ospite principale del Bellini e protagonista della scena internazionale impegnato a concertare pagine di sicuro fascino come la suite sinfonica Sheherazade di Rimsk?-Korsakov e quella tratta appunto dallo Schiaccianoci, alle quali si aggiungono la trascinante rapsodia España di Emmanuel Chabrier e la raffinata operazione compiuta da Luciano Berio con le Quattro versioni originali della ‘Ritirata notturna di Madrid’ di Luigi Boccherini’ sovrapposte e trascritte per orchestra.

Nelle stesse date sono previsti i due concerti serali nelle Chiese ad ingresso libero, che si svolgeranno il 15 dicembre a San Giuseppe in Ognina e il 16 dicembre a Santa Maria di Gesù. L’inizio è per le ore 20:00. Protagonista il Coro Lirico del Bellini, diretto e istruito da Luigi Petrozziello, al pianoforte Gianbartolo Porretta. In locandina canti del repertorio internazionale, dalla musica classica alla tradizione.