'Sade Mangiaracina' LIVE al Monk Jazz Club

Il mondo del jazz di questi ultimi anni si è finalmente popolato di molti nomi femminili che uniscono bravura e affidabilità, qualità e intelligente lungimiranza collegata alla necessaria coerenza e costante creatività che continua a fare bella l'arte musicale. Sade Mangiaracina rappresenta uno degli esempi contemporanei più luminosi di tutto ciò.

La pianista di Castelvetrano sarà la protagonista dei concerti al Monk Jazz Club di Catania in calendario venerdì 10 e sabato 11 febbraio, alle ore 21.30, accompagnata da Marco Bardoscia al contrabbasso e da Gianluca Brugnano alla batteria. Il trio presenterà “Madiba”, un omaggio alla figura di Nelson Mandela.

Biglietti: € 15 per i soci, € 20 per i non soci. Info e prenotazioni: e-mail centroculturalemonk@gmail.com o telefono/Whatsapp al 3401223606. Orari: i concerti iniziano alle 21.30. Indirizzo: Monk Jazz Club, via Scuto 19 Catania.