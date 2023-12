'Musica sotto il Vulcano' a Piazza Scammacca

Venerdì 22 Dicembre vi aspettiamo in Piazza Scammacca per il terzo appuntamento del mese della rassegna "Musica sotto il Vulcano". Dalle 21:30 ospiteremo il gruppo "Di tutto un po'" composto da: Mario Camarda - Chitarra e voce, Angela Chiarenza - Voce, Sandro Guantera - Chitarra solista, Sergio Basile - Basso, Carlo Licata - Batteria.

La band propone un repertorio che attraversa i decenni d'oro della musica, includendo i più grandi successi degli anni '60, '70, '80 e '90: dagli indimenticabili classici italiani a trascinanti hit straniere, ogni brano si trasforma in un tassello prezioso di un puzzle musicale che ha contribuito a definire epoche ricche di stili e emozioni uniche. Per una migliore visione del concerto vi consigliamo di riservare un tavolo. Per info e prenotazioni 095 678 4166.