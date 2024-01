Concerto in onore di Sant'Agata al Teatro Massimo Bellini

Rendere omaggio alla Santa Patrona commissionando un lavoro musicale inedito per celebrarne le virtù. È la strada che il Teatro Massimo Bellini persegue elettivamente da diverse stagioni nel programmare il Concerto in onore di Sant’Agata, che si inserisce nella progettualità perseguita dall'ente lirico etneo anche in occasione di altri eventi, al fine di incrementare la nuova produzione dei compositori siciliani e non solo.

Il tributo del Massimo catanese all'eroica Protomartire è racchiuso quest’anno nel titolo “Le Ragioni degli Angeli”, ad indicare i nobili imperativi morali di cui si nutrono le anime belle, che sanno elevarsi ed essere di esempio. È questo il concept che ispira la Scena musicale per recitante, orchestra e coro concepita dal compositore etneo Emanuele Casale. Il ‘cunto’ è affidato al drammaturgo e attore Gaspare Balsamo, autore e voce recitante dei testi sviluppati da un soggetto dello stesso Casale.

L’appuntamento è per giovedì 1 febbraio 2024 alle ore 20:30. Nel segno della profonda devozione verso la Santa, per favorire l’inclusione sociale e consentire la partecipazione ai meno abbienti, l’ingresso unico è fissato ad euro 5 per ogni ordine di posto.

In apertura di serata, a rimarcare il rilievo e il significato dell’evento, la "Fondazione Sant'Agathae" consegnerà il Premio “Luigi Maina", conferito quest'anno all’Arcivescovo di Catania, S.E. Monsignor Luigi Renna, che lo riceverà dalle mani del sindaco e presidente del teatro Enrico Trantino.

Seguirà il concerto che annovera un cast di qualità e vedrà impegnati Orchestra, Coro e Tecnici del Bellini. Sul podio Claudia Patanè, maestro del coro Luigi Petrozziello. L’attrice Alessandra Lombardo interpreterà il melologo in cui confluiscono testi latini di Sant’Agostino e altri anonimi religiosi.