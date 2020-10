Corso di Training Autogeno

Il corso inizia il 16 ottobre 2020 e si articola in 8 incontri di gruppo a cadenza settimanale (ogni VENERDÌ, dalle 19.00 alle 21.00 circa). Nel rispetto delle norme anti-covid e per assicurare il distanziamento, è possibile accedere al corso solo previo prenotazione e il gruppo sarà composto da massimo 6 partecipanti. Il corso sarà condotto dalla dott.ssa Carmen Cristina Pulvirenti (psicologa, operatrice di Training Autogeno e psicoterapeuta in formazione ad orientamento cognitivo complesso).

DOVE Presso Associazione Centro Koros (Via Grotte Bianche n. 150 – CATANIA). COSTI E AGEVOLAZIONI Il costo dell’intero corso è di € 225 euro comprensivi di tessera associativa “Centro Koros”. Sono previste AGEVOLAZIONI per: - Studenti; - Soci Koros; - Chi si iscrive entro il 30 settembre 2020. Per INFO E PRENOTAZIONI contattata: email: carmencripulvirenti@gmail.com, cellulare: 3484357089.