Crateri Sartorius con sangria ed osservazioni al telescopio

L’associazione “Etna e Dintorni” organizza un’escursione al tramonto con osservazioni astronomiche al telescopio accompagnati da una degustazione di sangria e anguria. Il sentiero in trekking ci conduce nel bosco di betulle dell’Etna per raggiungere la Bottoniera dei Monti Sartorius (1865).

Seguiamo le cime di tutti i crateri ammirando le bocche eruttive e il bellissimo paesaggio sulla Calabria, Taormina e lo stretto di Messina. Da qui fino alla pineta per consumare la nostra cena al sacco; alla fine ci avvieremo al punto telescopio, dove fra un’osservazione di pianeta e l’altra, consumeremo l’anguria e la sangria. Seguiremo il famoso e rarissimo fenomeno di Saturno in opposizione.

Serata astronomica con telescopio: osservazione di Saturno, stelle e galassie, il riconoscimento delle costellazioni. La prenotazione è obbligatoria, entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 25 agosto (salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili). Per prenotare contattare la mail info@etnaedintorni.it – solo per informazioni è possibile contattare il numero 3471902220 (dalle ore 9 alle 13; dalle 16 alle 20).

Si consiglia di indicare un numero di telefono al momento della prenotazione per eventuali comunicazioni urgenti. L’appuntamento è alle ore 17.30 sulla S.P. Mareneve al Bivio per Rifugio Citelli (coord. GPS: 37° 46’ 28, 15° 03’ 57)