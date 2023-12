Catania sta per trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per l'evento “Cross the City”, che si terrà il 17 dicembre. L'evento, unico nel suo genere, è finalizzato a fondere il benessere fisico con la valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico della città.

“Cross the City” non è solo un evento sportivo, è una celebrazione della vita urbana e della sua storia. Attraverso un percorso che avrà inizio da Piazza Dante alle ore 10.00 e per le due ore successive, i partecipanti potranno vivere un'esperienza unica, esplorando la città con una nuova prospettiva, guidati dalla musica motivazionale trasmessa attraverso cuffie fornite dall'organizzazione.

Il costo di partecipazione all'evento è di € 22.00, che include la T-shirt ufficiale e il noleggio delle cuffie. Ciò che rende questo evento ancora più speciale è il suo fine benefico: l'intero ricavato sarà devoluto all’Oratorio Giovanni Paolo II di Librino, a sostegno dei giovani e delle famiglie bisognose del territorio.

A guidare l'evento sarà Jairo Junior, vera e propria leggenda del fitness. Laureato in Fisioterapia e presente come presenter internazionale a Rimini Wellness fin dal 1999, Jairo è noto per aver rivoluzionato il mondo del fitness in Italia e in Europa. Fondatore della disciplina CROSS CARDIO® e MOBILITY, Jairo Junior è anche Brand Ambassador di prestigiose marche come Virgin Active, Reebok, Adidas, Freddy, Jaked, Revenge, Blor, Be Healthy e Vibram.

L'iniziativa Cross the City non solo valorizza la città di Catania, ma promuove anche uno stile di vita attivo e sano, enfatizzando l'importanza della socializzazione e dell'aggregazione attraverso l'attività fisica.