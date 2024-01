'Cult of Magic' LIVE allo Zò

Disclosure è un format musicale reso unico dalla sua ricerca e produzione di eventi live e dj set, con particolare focus sulla qualità e sulla selezione attenta della musica proposta. Gli ospiti di questo 2° appuntamento live della stagione 2023/2024 sarà ???? ?? ?????.

Quest'ultimo è un collettivo di ricerca che opera nei campi della performance, della musica e della danza contemporanea, fondato a Milano nel 2017 dal compositore Francesco Sacco e dalle coreografe e danzatrici Samira Cogliandro e Giada Vailati, legalmente costituito come associazione culturale.

Attualmente lavorano in maniera fissa all’interno del collettivo i tre soci fondatori insieme a Luca Pasquino, compositore, art director e product designer. Il lavoro del collettivo consiste nella creazione di performance e spettacoli di danza contemporanea, in produzione e supporto al lavoro dei suoi membri e in attività di carattere sociale e divulgativo.

Durante la serata, avrà luogo la performance “Questo è il mio corpo (un’altra Ofelia)”, che nasce da un percorso di ricerca attorno al personaggio di Ofelia, la cui vita e morte raccontano un particolare rapporto con il possesso del corpo, destinato al sacrificio per l’espiazione di peccati altrui.

A seguire, ci sarà un set di musica techno suonata dal vivo, "Cult of Magic Analog Techno Live Set", con sintetizzatori, drum machine, chitarra elettrica e Moog sub 37.