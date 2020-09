Mimì - Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno

Un viaggio. Da Sud a Sud. Sulle note delle canzoni di Domenico Modugno, quelle legate alla Sicilia, a una terra che lui ha adottato perché, come gli disse Frank Sinatra _“Fingiti siciliano! La Sicilia la conoscono tutti, tutti sanno dov’è e poi il dialetto è molto simile al tuo, al pugliese. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!”_ Un viaggio quotidiano verso una terra straniera chiamata palcoscenico, una terra da dovere raggiungere e conquistare. Le aspirazioni di un uomo del Sud chiamato Mimì ma che potrebbe avere mille nomi diversi, una storia fatta da mille storie, che si incrocia con quella del suo interprete scorrendo su linee parallele che, sovvertendo ogni regola, si incontrano in uno spettacolo in cui Mario Incudine e Domenico Modugno ci raccontano un mondo che cambia, che lotta, che sogna, che sfida convenzioni e stereotipi. Mimì siamo noi. Ogni giorno che passa. Noi di Ieri. Noi di Oggi. Noi di Domani. Noi che desideriamo Volare ma che non sempre sappiamo di avere le ali per poterlo fare. Uno spettacolo di e con Mario Incudine, testi Sabrina Petyx, regia Moni Ovadia e Giuseppe Cutino, prodotto da ASC Production srl Arte Spettacolo Cultura. Con Antonio Vasta (pianoforte, fisarmonica e organetto), Antonio Putzu (fiati), Manfredi Tumminello (chitarre e bouzouki), Pino Ricosta (contrabbasso), Emanuele Rinella (batteria). Arrangiamenti musicali Mario incudine e Antonio vasta, costumi Daniela Cernigliaro, disegno luci Giuseppe Cutino e Vincenzo Miserandino, suono Ferdinando Di Marco. Dal 17 al 20 e dal 24 al 27 settembre.