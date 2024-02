Alosi allo Zo Centro Culture Contemporanee

Venerdì 23 febbraio, alle ore 21.30, primo appuntamento 2024 da Zo Centro Culture Contemporanee di Catania con ReTour, il contenitore di proposte musicali nato dall’aggregazione di alcune associazioni catanesi - Zo Centro Culture Contemporanee, L’Eretico, Doremillaro (sb)Recs e Reverb - con l’intento di proporre una ripartenza dei concerti dal vivo.

Sul palcoscenico il musicista palermitano Alosi, autore, voce e chitarra del duo Il Pan del Diavolo, a Catania per presentare, in full band, i brani del suo ultimo lavoro solista “Cult”, pubblicato su La Tempesta Dischi. Con lui sul palco Emanuele Alosi, Filippo La Marca, Ugo Cappadonia, Rosario Lo Monaco.

Pietro Alessandro Alosi ha iniziato la propria attività artistica nel 2007 come autore, voce e chitarra del duo Il Pan del Diavolo (condiviso con Gianluca Bartolo), con cui ha alle spalle 5 album e centinaia di concerti.

Da subito il duo ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Per l’album di debutto “Sono all’osso”, che fu finalista come miglior opera prima al Tenco 2010, chiamarono come tecnico del suono l'americano JD Foster, uno che ha lavorato con big del rock e del pop come Green on red o Nancy Sinatra.

Nel 2012 la band pubblica l’album “Piombo polvere e carbone”. Due anni dopo in Arizona con Antonio Gramentieri (Sacri Cuori) e Craig Schumacher (Calexico, Giant Sand, Bob Dylan) scolpisce un sound unico nel suo genere nell’album “Folkrockaboom”. Oltre ad un’intesa attività live in Italia, Il Pan Del Diavolo si esibisce più volte all’estero suonando in Texas al prestigioso SXSW, a New York, Londra (Ding Walls), Amsterdam e Bruxelles.



Nel 2015 Alosi inizia la propria attività come produttore artistico per l’album di debutto di Cappadonia “Orecchie da elefante” (nomination miglior opera prima targhe Tenco 2016). Alosi è inoltre coautore di alcuni importanti nomi del panorama indipendente italiano come Motta e Tre Allegri Ragazzi Morti. Dal 2017 oltre alla carriera artistica inizia a lavorare in studio di registrazione come produttore. Nel 2018 segue una master di recording, mix e mastering con Steve Albini (Shellac, Nirvana).

Nel 2019 pubblica il suo primo album solista “1985” (La Tempesta), ottimamente accolto dalla critica e dal vivo. Alla fine del 2022 pubblica i singoli “Downtown” feat. Stevie Culture e “Blues animale” feat. Adriano Viterbini, anticipazioni dell’album “Cult”, pubblicato poi a gennaio 2023 sempre da La Tempesta. Un inno alla libertà creativa che in un pugno di canzoni presenta tante facce diverse.

Biglietti: € 10. Prevendita on line € 8 su https://dice.fm/partner/associazione-culturale-zo/event/qqb8y-alosi-live-23rd-feb-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets