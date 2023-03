Ritorna l'appuntamento con "Una Domenica al Museo", presso il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille di Catania, sito in Via Etnea, 602. L'iniziativa, organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, si svolge in tutta Italia la prima Domenica di ogni mese.

Il Polo Tattile è lieto di invitarVi domenica 2 Aprile dalle 17.00 alle 21.00, per offrirVi un coinvolgente ed emozionante viaggio dedicato alla cultura, dove i sensi Vi accompagneranno all’interno di una splendida ed emozionante atmosfera. In occasione dell'evento presso l'area dedicata alle mostre temporanee, saranno presenti 2 fotografi che hanno realizzato una particolare stampa 3D dell'occhio umano, mostrando così le particolarità aptiche di questo importantissimo organo.

All’interno del museo Borges si potranno conoscere e “vedere”, sperimentando il tatto, numerosi capolavori d’Arte, effettuando un ideale viaggio lungo tutto il Mediterraneo. INGRESSO GRATUITO – PRENOTAZIONE NON NECESSARIA. PER INFO TEL. 095/500177 – EMAIL visite@polotattile.it. Lun- Ven 8.00- 14.00 Mar- Mer- Giov 8.00- 14.00/ 14.30- 16.30 Sab 8.00- 12.00.