Le Rotte degli Antichi Borghi di lava fra terra e mare

Domenica 13 Agosto 2023 Ore 9.45 al Porto di Acitrezza (Chiosco Luna Rossa). Torna a grande richiesta l'appuntamento estivo con gli amici della Barca Lachea. Quest'anno un itinerario più ampio, che partendo da Acitrezza di permetterà di ammirare tutta la costa - da Catania a Capomulini - da una prospettiva inedita ed affascinante: dal mare.

Prevista una sosta per fare il bagno quindi portate tutto l’occorrente. Aperitivo a bordo. CONCLUSIONE PREVISTA ore 13.30 circa al porto di Acitrezza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35.00 a persona (comprende la guida turistica, il tour in barca della durata di 3 ore e un aperitivo a bordo). Il tour verrà effettuato al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti. Al momento della conferma della partecipazione, per motivi organizzativi verrà richiesto il versamento di un anticipo della quota di partecipazione. Non fa fede il "Parteciperò" su FB. I contatti sono • asso.etnangeniousa@gmail.com • 338.1441760 / 333.9119648 (sms o whatsapp)