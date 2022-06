Tra colate laviche, boschi e grotte: da Piano Provenzana alla grotta dei lamponi

Escursione che ci porterà a percorrere gli interessantissimi sentieri che percorrono il fianco nord del Vulcano. Lungo il nostro cammino, di circa 15 km, avremo modo di ripercorrere gli eventi e osservare le formazioni laviche che hanno modificato, in passato o in epoca recente, l'aspetto della nostra Etna.

Partiremo da Piano Provenzana (interessato e stravolto dalla colata del 2002) percorrendo un sentiero che ci condurrà fino a monte Nero, dove osserveremo l'Abisso e la bellissima bottoniera del 1923. Fiancheggiando il monte giungeremo fino al rifugio Timparossa per poi proseguire e raggiungere il passo dei dammusi.

Qui entreremo dentro la grotta dei Lamponi percorrendo un ampio tratto di questa cavità, una tra le più estese tra quelle presenti sul versante settentrionale del vulcano. Dopo la pausa pranzo ci rimetteremo in cammino per intraprendere la seconda parte del nostro percorso. Percorrendo la pista altomontana, che in questo tratto ci consentirà di godere di bellissimi panorami che abbracciano il territorio che va da Randazzo a Taormina, giungeremo fino al rifugio Brunek, punto finale dell'escursione.

Durata escursione: circa 6 ore (pause incluse). Lunghezza: circa 15 km. Difficoltà: media (per la lunghezza del percorso). Equipaggiamento: - Scarpe da trekking - Abbigliamento a strati con cambio - Giacca anti vento - Acqua - Pranzo a sacco - Torcia - Cappellino. Il punto d'inizio del percorso e quello di fine non coincidono. Lasceremo alcune auto nel punto di fine in modo da poter raggiungere le altre auto (distanza 5km, circa 10 min). Per informazioni relative all'iscrizione, ai costi e ai dettagli logistici contattatemi in privato (messanger / mail - ninniemutrekking@gmail.com / whatsapp - 3935691388). Entro due giorni dall'evento, in caso di eventuali condizioni meteo avverse, ci si riserva il diritto di annullare l'escursione.