Escursione sull'Etna: dal tramonto alle stelle

Alle soglie dell'estate le guide Hermes Sicily tornano a riproporre le escursioni serali sull'Etna. Quest'escursione partirà nel tardo pomeriggio e con l'ultima luce del giorno ci condurrà nella bassa Valle del Bove per ammirare al tramonto il paesaggio vulcanico da Monte Fontana.

Data la recente intensa attività eruttiva ci sposteremo poi per poter ammirare, se visibile, la colata lavica o l'attività esplosiva del cratere, resa più contrastata dal buio della sera.

Dopo una pausa libera per la cena al sacco, una volta che il cielo sarà sufficientemente buio, ammireremo la volta stellata ad occhio nudo, con il supporto della nostra guida che, grazie a un puntatore laser illustrerà le costellazioni estive ed i loro miti.

L'escursione non presenta particolari difficoltà ma si tratta comunque di una camminata di circa 6 Km con lievi pendenze e ritorno serale. E' adatta a chi, anche occasionalmente effettua camminate in natura. E' necessario un abbigliamento adeguato per il calo termico serale, cena al sacco, un telo o tappetino su cui sedersi per la cena e una torcia tascabile. Maggiori informazioni sul sito Hermes Sicily. Quest'escursione è a numero chiuso e richiede la prenotazione anticipata.