Etna family trekking

Sicilia Gaia organizza un family trekking etneo, sulle orme dei set cinematografici e musicali etnei.

Ci immergeremo nel paesaggio nudo caratterizzato da lave, deserto e piantine varie passando attraverso i luoghi del cinema (es. Cyrano con Peter Dinklage nonché il famoso Tyrion Lannister de “Il Trono di spade”, Storia di una Capinera di Franco Zeffirelli, Star Wars: la vendetta dei Sith) e della musica (es. Staring at the Sun di Mika, Violet hill dei Coldplay). Per l’occasione attraverseremo le lave dell’eruzione del 2001/2002 e gli spenti Crateri Silvestri dal bellissimo colore rossastro. Un mix tra di natura, geologia, musica, cinema e tanto altro per una vera e propria magia vulcanica.



SCHEDA TECNICA: COMUNE: Nicolosi; TIPOLOGIA: facile; QUOTA DI PARTENZA E DI ARRIVO: 1900m (con picco a 2000m s.l.m. in cima al cratere Silvestri Superiore); A conclusione del trekking, su richiesta sarà possibile prenotare presso una trattoria convenzionata.

Appuntamento domenica 21 aprile ore 10.00 presso La Cantoniera (Rifugio Sapienza, Nicolosi). Trekking di livello medio facile 5 km a/r. Dislivello 250 m. Quota di partecipazione: Solo trekking €15,00 (include trekking guidato, assicurazione, assistenza).

Prenotazione obbligatoria su https://linktr.ee/siciliagaia. Info 3928079089. N.b. il percorso è sconsigliato a soggetti cardiopatici o con problemi di deambulazione. Abbigliamento: Abbigliamento a strati, scarponi da trekking, bastoncini (facoltativi), pantaloni da trekking, t-shirt, felpa e giacca a vento, berretto, guanti, sciarpa. Cosa portare con te: 1 litro e mezzo d’acqua, snack.