Etna trekking tra i rifugi: da rifugio Saletti a monte Spagnolo

Sicilia Gaia organizza un trekking etneo dedicato a un percorso poco conosciuto ma dal grande fascino.

Accompagnati dalla Guida ambientale Escursionistica Marialaura Minissale, percorreremo un sentiero dove impareremo a riconoscere alcune delle principali piante pioniere etnee, e chissà se mucche e asini che abitano la zona si faranno salutare.

Arrivati al rifugio faremo un piccolo break per poi proseguire addentrandoci all’interno di una meravigliosa faggeta per poi arrivare al secondo rifugio dove sosteremo per il pranzo. Proseguiremo fino a raggiungere la colata lavica del 1981 che minacciò Randazzo per poi continuare la discesa verso le auto.

Data 23 marzo. Ore 9.30 Bar Luca Bronte. Quota di partecipazione €15,00 (pagamento anticipato). La quota include, visita guidata, organizzazione, polizza infortuni. L’evento verrà confermato con almeno 15 partecipanti. Lunghezza percorso: 10 km circa. Dislivello: 300 mt. Difficoltà: media, legata alla lunghezza del percorso. Trasferimenti: mezzi propri.

Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/9WwCmDDfQoQf1h1S6. Info whatsapp al 3928079089.