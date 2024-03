Fabrizio Moro LIVE alla Villa Bellini

Con “UNA VITA INTERA TOUR 2024”, Fabrizio Moro sarà tra i protagonisti dei nuovi live in programma per l’estate 2024 in Sicilia.

28 Agosto CATANIA - Villa Bellini per il concerto all’interno della rassegna etnea SOTTO IL VULCANO FEST (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e il cartellone di eventi Catania Summer Fest).

I biglietti delle due date saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di venerdì 1 marzo su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.