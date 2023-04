Spettacolo 'Falsari si nasce'

Quante volte un povero padre di famiglia, preso nella morsa della povertà, pensa anche solo per un attimo che l’unica soluzione, forse, sarebbe delinquere? Ma poi l’onestà prende il sopravvento. Ecco da queste considerazioni nasce il testo che andiamo a rappresentare. Difatti l’origine da cui è stato tratto il testo è proprio “La banda degli onesti” con il grande Totò. Quindi una commedia, molto divertente, con una improbabile banda di falsari che decide di svoltare la propria vita mettendosi a fabbricare carte da diecimila lire false.

Ovviamente, come nella vita reale, non tutto va per il verso giusto e da qui una serie di situazioni comiche e gag che faranno ridere parecchio. Ma se ci soffermiamo un attimo a riflettere forse penseremo a quante famiglie si trovano in indigenza e magari ricorrono al furtarello o alla piccola truffa per sopravvivere. D’altronde il teatro è da sempre specchio della vita e come tale intreccia gli aspetti comici a quelli drammatici.