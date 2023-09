Presentazione del libro 'Felicità'

Giarre. Appuntamento sabato 30 settembre alle 17.30 presso Associazione Culturale L’Agorà, in Via Carolina 192 per la presentazione di “Felicità”, nuovo romanzo di Gianni Contarino pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti (collana Voci, pp. 328, euro 18).

"Felicità" è la storia della deriva di una donna, del suo processo di trasformazione sotto l’effetto del patriarcato nell’ambiente familiare. Un riuscito mix di tragico, comico e grottesco che affronta un tema sociale e lo rende interessante per chi vuole riflettere e per chi in un testo cerca divertimento.

Gianni Contarino è nato a Siracusa nel ‘72. Suoi racconti e poesie sono presenti in diverse antologie e riviste. Del 2021 è il suo romanzo d’esordio Punto zero (Scatole Parlanti). Felicità è la sua seconda pubblicazione.