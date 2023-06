'Ricomincio da te': Jacaranda in concerto

Il 23 Giugno alle ore 20 presso i locali di Z? (Piazzale Asia n. 6 Catania) torna l'appuntamento estivo del COPE che in occasione dei suoi 40 anni di fondazione organizza una serata all'insegna della solidarietà, delle emozioni e della buona musica.

Verrà proiettato il video racconto dello spettacolo teatrale, ideato e condotto da Smeralda Capizzi "Helma-Sogno", da pochi giorni messo in scena a Tunisi da attori appartenenti a ben 2 centri di riabilitazione per persone con disabilità tunisine (Kairouan e Ben Arous) e gli attori dell'associazione "Mettiamoci in gioco" di Sant'Agata li Battiati.

Lo spettacolo teatrale ha rappresentato l'atto conclusivo della collaborazione pluriennale tra i vari partners del progetto su menzionato, cofinanziato dall'AICS. Altro momento clou della serata del 23 Giugno sarà il concerto dei Jacarànda, piccola orchestra giovanile etnea, progetto culturale dell'Associazione Musicale Etnea, che rappresenta un'anteprima del "Marranzano World Fest" che si terrà a Catania dal 30 Giugno al 2 Luglio di cui potrete visionare il programma cliccando qui Festival Marranzano 2023.

Ad inizio serata verrà servita una cena solidale e allestito un angolo di artigianato etnico con i prodotti della sartoria Mkomanile Craft, progetto del COPE in Tanzania. L'evento è organizzato in rete da COPE, Mettiamoci in Gioco e Associazione Musicale Etnea, in collaborazione con il CSVEtneo.