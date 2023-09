Harry Potter Fest . Arriva il più grande evento magico di fine Estate Un fine settimana all'insegna del maghetto più famoso del mondo. Harry Potter Fest al LUDUM.

Laboratori eccezionali: Il potente Pazzus dei Serpeverde vi insegnerà l'uso delle pozioni con sfavillanti esperimenti magico scientifici che creerete insieme a lui a vostro rischio e pericolo. Il Grande Dimis (membro del direttivo nazionale del club magico italiano) vi illustrerà i trucchi della magia bianca e dell'occultamento distrattivo. Ancora il misterioso Scordatus con i suoi animali fantastici vi mostrerà specie esotiche ed interessanti.

Non basta, visiterete la riservatissima camera dei segreti necessari, con specchi dei desideri, illusioni ottiche, cimeli magici e la novità del libro animato e la valigia di Scamander. Non mancheranno il cappello parlante, mapping e altri magiche sorprese. Per finire un vero duello tra maghi pieno di effetti pirotecnici. Una serata di allegria e divertimento intelligente per tutta la famiglia.