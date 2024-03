HJO Jazz Orchestra al Teatro Ambasciatori

Venerdì 22 marzo 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Ambasciatori di Catania (via Eleonora D’Angiò, 17) si terrà il concerto ETNA SWING con l'HJO Jazz Orchestra. Nella serata verranno eseguiti brani storici e si renderà omaggio ai grandi compositori del genere, quali G. Gershwin, D. Ellington, C. Basie, G. Miller, I. Berlin, N. Hefti, V. Duke.

L’HJO Jazz Orchestra è composta da strumentisti provenienti da esperienze plurali ed esegue partiture eterogenee per stile, per genere e per epoca coinvolgendo così fasce sempre più ampie di pubblico.

Per il concerto Etna Swing si esibiranno ai sax: Sergio Battaglia, Vincenzo Capuano, Daniele Limpido, Vittorio Scorsonelli e Giovanni La Ferla; alle trombe: Giuseppe Spampinato, Matteo Frisenna, Biagio Schifano e Valentina Cappello; ai tromboni: Paolo Ilacqua, Alfredo Vitale, Rosario Patania e Paolo Reale; al piano: Angelo Fichera; al contrabbasso: Luca Nicotra; alla batteria: Stefano Ruscica. Dirige il M° Benvenuto Ramaci.

Il concerto è organizzato dall'HJO Jazz Orchestra in collaborazione con LUOGOCOMUNE e con il sostegno di ARCA Intermediazioni Immobiliare e di Regler uomo.Per info e prenotazioni: +39 3482827596 / info@associazioneluogocomune.it.