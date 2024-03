Holy Festival: festival dei Colori

L’associazione TSO_trattamentoSOCIALEobbligatorio_ è lieta di presentarvi la festa più colorata di primavera. Conosciuta come Holi Festival o festa dei colori, prende ispirazione dal festival indiano che celebra il rifiorire della natura, si terrà domenica 24 marzo , presso Villa di bella, viagrande dalle Ore 11.00. CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL TICKET ONLINE : https://www.ticketsource.eu/tso-familyday.

La musica, le danze e i lanci di polvere colorata saranno gli elementi portanti della giornata,dedicata prevalentemente alle famiglie e ai bambini. Originariamente legata ai festeggiamenti in onore del raccolto, della fertilità della terra, del trionfo del bene sul male, segnando la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera. E quale miglior modo per farlo se non stando insieme, seguendo il ritmo della musica e lanciando polveri colorate?

Nell'area in cui si svolgerà il festival, saranno allestite le seguenti zone: Bar. Food. Punto-vendita colori (sicuri ed eco friendly con certificazione europea, facili da rimuovere). Bancarelle di artigianato. Dj set. Kids lab (previa prenotazione fino ad esaurimento posti).

INFO&CONTATTI: Email: tsofamilyday@gmail.com. Cell: 3421298307/3663457388. Come ci si veste per andare all Holi? Si consiglia di indossare capi di cotone bianchi e occhiali da sole per proteggere gli occhi. Le polverine sono naturali e atossiche, sono composte da talco e amido di mais, non contengono nessun metallo pesante, sono 100% eco friendly, sicuri per uomo/donna, flora e fauna, terrestre e marina. Si acquistano all'interno dell'area del festival,nello stand "Holi", garanzia della genuinità del prodotto certificato CE.