Continua la stagione di Teatroimpulso con lo spettacolo: “Il processo per l’ombra dell’asino” del drammaturgo svizzero Friedrich Dürrenmatt.

Il regista Mario Guarneri commenta così: “Nell'antica Grecia del 412 a.C. un dentista affitta un asino e per ripararsi dal sole cocente si siede alla sua ombra. Da una banale e quasi inesistente questione tra l'asinaio e il dentista parte un'escalation di interessi privati che coinvolgerà l'intera città.

L'asino e la sua ombra sono separabili? Non è la prima volta che mettiamo in scena opere di Dürrenmatt e questa l’abbiamo rappresentata già nel 2009. Dürrenmatt ci attrae perché le sue opere non sono classificabili come non lo è la vita. In teatro la definiamo una struttura mista dove il lato concettuale viene espresso con divertente ironia grottesca mediante una recitazione epica straniata per poi lasciare spazio al dramma.

I 36 personaggi dell’opera verranno rappresentati da 14 attori che hanno sviluppato negli anni una forte connessione e sintonia tra loro perché provengono tutti dalla nostra scuola di recitazione. Una satira sociale e politica che ahimè è sempre attuale".



La traduzione del testo è di Alighiero Chiusano. In accordo con Arcadia & Ricono Ltd e per gentile concessione di Diogenes Verlag.

In scena ci saranno: Irene Alì, Claudia Cascio, Medea Castro, Santi Castrovinci, Santo Consolo, Dalila Di Costa, Luisa La Carrubba, Laura Longhitano, Mario Alberto Mezzatesta, Manuela Pariti, Valerio Rinaudo, Alessandra Saitta, Rosario Santangelo e Sonia Spina.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatroimpulso di via Giovanni Gentile a Catania dal 4 al 6 aprile alle ore 20:30 e il 7 aprile alle ore 19:00. Ingresso € 10,00. Si consiglia la prenotazione tramite WhatsApp al 349.4002700. Informazioni sul sito: www.teatroimpulso.it.