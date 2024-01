Teatro Stabile, Davide Enia racconta "Italia - Brasile 3 a 2 il ritorno"

Fino al 14 gennaio 2024 va in scena nella Sala Verga del Teatro Stabile, Italia – Brasile 3 a 2 Il ritorno, del drammaturgo, regista, attore e scrittore siciliano Davide Enia. Il monologo ripercorre passo dopo passo l’epica partita della nazionale italiana contro il grande Brasile in 90 minuti più recupero, che comportò l’eliminazione dei verdeoro dai Mondiali del 1982 e che spalancò agli azzurri le porte della vittoria finale.

Nel 2022, in occasione del doppio anniversario del quarantennale della partita al Sarrià di Barcellona, stadio che non esiste più, e del ventennale del debutto dello spettacolo, l’attore palermitano ha rivisitato il testo originale: nuove sono la regia, le luci e le musiche. Il mondo è cambiato, diverse sono le urgenze che si vivono. I tempi sono cupi, si profila un conflitto sociale durissimo, il Covid e l’esperienza del lockdown hanno segnato uno spartiacque che rimette in discussione lo stesso dispositivo teatrale.

Italia – Brasile 3 a 2 Il ritorno opera su un doppio binario: il primo è quello della coscienza collettiva, del ricordo di un evento specifico, la partita del Mondiale, che diventa espressione d’identità comunitaria. Il secondo si focalizza sulla coscienza intima, su un’operazione di scomposizione e ricomposizione dei temi e dei sentimenti affrontati, rapportandoli al proprio vissuto personale. Attraverso una scrittura poetica, Enia dà vita alle voci dei suoi familiari, che riuniti condividono il momento insieme. La comicità che anima la narrazione lascia però spazio anche al ricordo dei morti.

La presenza di chi non c’è più, infatti, continua a vibrare da questa parte della vita e si impone nella memoria. A differenza di quando si debuttò nel 2022, sono morti tanti protagonisti di questo lavoro: da Paolo Rossi, a Enzo Bearzot, passando per Socrates, Valdir Perez e lo zio Beppe. Eppure, i loro occhi, le loro gesta, le loro voci, continuano a esserci come presenze vive scena dopo scena, gol dopo gol, schiudendo porte dell’ inesprimibile, invitando ad abbandonarci al mistero e permettendoci di scorgere ciò che brilla nel buio e non fa