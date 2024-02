€ 10 (6 € per i possessori di LUDUM card)

Gli Addams al LUDUM. Sabato 2 e Domenica 3 Marzo torna la famiglia Addams al LUDUM, vi immergerete nel mondo divertente e lugubre della famiglia più strana del mondo come solo al LUDUM si può fare.

Meravigliose attività. Il laboratorio Addams. Il leggendario Zio Fester Pazzus insieme alla sua nipotina Mercoledì Giuly in un laboratorio interattivo con esperimenti elettrici e non solo, creerete insieme a lui anche pozioni divertentissime non mancheranno sorprese bizzarre.

Magia Addams. L'affascinante Gomez Clap in uno spettacolo di magia oscuramente divertente dove apparizioni e sparizioni, mistero e trucchi la faranno da padrone, per stupore e divertimento assicurato. Ancora ci saranno Mano e Morticia Addams, La nonna con foto set e altre sorprese eccezionali.

Per lavorare e fruire bene delle attività i posti sono limitati, prenotate per tempo. Il mostruoso divertimento con gli Addams è solo al LUDUM.