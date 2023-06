"La Sicilia in passerella" sabato 17 giugno ad Acireale

Tra gli appuntamenti estivi più attesi c’è certamente “La Sicilia in passerella”, l’evento di moda voluto da Astrid Darcy e che si svolgerà il prossimo 17 giugno alle ore 21 nella meravigliosa piazza Duomo ad Acireale. “Una location suggestiva per una serata esclusiva” dichiara Astrid Darcy, ideatrice e organizzatrice di questo importante evento.

Moda e cultura, infatti, si incontrano grazie alla bravura di artisti che hanno tratto ispirazioni per le loro collezioni dalla meravigliosa terra di Sicilia.

In passerella si ammireranno le creazioni di Kea Atelier, Pina Nannuli, Dressing Elisabetta Censabella, Malì Luxury Beachwear, Ciski’s Handmade Sicilian Accessories, Grasso Raneri. “Negli anni questo evento ha acquistato sempre più valore ed essere cercati dagli stilisti che hanno voglia di esserci è certamente tra le più belle soddisfazioni”, dice Astrid Darcy, evidenziando come nel tempo ‘La Sicilia in Passerella’ abbia saputo ritagliarsi un ruolo importante tra gli eventi di moda nella nostra isola. Ma non solo moda: la serata offrirà anche momenti di cultura e di riflessione con la consegna di un premio speciale a Vera Squatrito per ringraziarla del prezioso impegno che ogni giorno la vede protagonista nella lotta contro la violenza di genere. A condurre la serata sarà Flaminia Belfiore.