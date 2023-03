La vecchia fattoria Alcantara – Randazzo - XVI edizione

L’associazione “Etna e Dintorni” organizza il 26 marzo un raduno escursionistico in trekking e Mountain bike per scoprire le bellezze e i tesori della valle Alcantara: La Vecchia Ferrovia Alcantara – Randazzo - XVI edizione con possibilità di partecipare in trekking oppure in MTB. I percorsi si snodano lungo le tracce della vecchia Ferrovia Alcantara - Randazzo.

Ci accompagneranno lungo il percorso gli incantevoli scenari della Valle dell’Alcantara, con la bellezza delle forre laviche delle Gole, le vestigia di antiche civiltà contadine e i monumenti bizantini e medievali: potremo ammirare la vecchia Cuba Bizantina e altri monumenti che troveremo lungo i tracciati. Lungo il nostro giro ad anello sosteremo per la pausa pranzo, per poi ritornare infine a Castiglione.

E’ possibile partecipare con pranzo o senza pranzo. Il pranzo include antipasto tipico e ottima e abbondante pasta al forno, pane, bibita o vino. Per tutti cornetto e succo di frutta a colazione Senza la prenotazione o la prevendita, non si garantisce il pranzo.

Per prenotazioni: info@etnaedintorni.it; per informazioni alla mail oppure al 347 1902220 (ore 9-13,16-20 – NO SMS). LUOGO DI RADUNO: ore 9.15 – Castiglione di Sicilia – Piazza XI Febbraio (coord. 37° 52′ 49, 15° 07′ 31).