Laboratori teatrali

Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno 2020/21 dei corsi di recitazione del Teatro Zig Zag di Catania. I laboratori, che inizieranno il primo ottobre, si terranno come al solito nella sede di via Canfora 69, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 per la fascia di età dai 6 agli 11 anni, ed il lunedì dalle 18.00 alle 20.00 per gli allievi dagli 11 ai 18 anni. Ogni corso prevederà la partecipazione di massimo 10 allievi, le lezioni garantiranno il distanziamento in un ambiente sanificato quotidianamente ed opportunamente aerato in modo da adeguarsi alle disposizione di legge e sarà prevista la misurazione della temperatura. Il contributo per l’adesione è di 30 euro per l’iscrizione (che prevede anche la quota assicurativa) e di 60 euro mensili. La conclusione dei laboratori, nel mese di giugno prevederà un esito drammatizzato.

Come nel lavoro già iniziato durante i giorni più difficili dell’emergenza pandemia, in cui con magnifico riscontro di partecipazione, le lezioni sono continuate in teleconferenza, l’apprendimento delle tecniche e dei contenuti dell’Arte Teatrale sarà anche un modo terapeutico per piccoli e giovanissimi per affrontare e superare i vissuti emozionali più intensi, un supporto necessario e straordinario che affonda le sue radici in secoli di cultura ed esperienza.

I docenti, Letizia Catarraso e Filippo Aricò, che da anni sono dediti ad una filosofia umanistica di cui sia il teatro sociale che quello ricreativo di prosa e di figura per bambini e per giovani fa parte integrante, e che non ha nulla a che vedere con le iniziative commerciali che promettono facili carriere nel mondo dello spettacolo, hanno ideato un percorso di apprendimento adatto a questo periodo così particolare, con improvvisazioni, monologhi, inserimenti nella messa in scena di registrazioni filmate, per trasformare quella che potrebbe essere una crisi senza sbocco in un rinnovamento creativo di idee e di esperienze.