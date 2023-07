Le cascate dell'Oxena

Militello in Val di Catania

Questo sabato un evento a posti limitati in un luogo naturalitico incontaminato, solcato dalle acque del torrente Oxena, nel territorio di Militello Val di Catania. Le suggestive cascate che caratterizzano questo territorio sono di formazione naturale circondate dalla tipica vegetazione ripariale mediterranea che lascia spazio a oleandri, frassini, carrubi, querce e olivastri.

Il percorso naturalistico permette di addentrarsi nel cuore della valle o gola scavata dalle acque nel corso del tempo. Un luogo che per le sue evidenze geologiche rievoca l´origine vulcanica molto antica precedente alla formazione dell´Etna. La cascata, con le sue acque, scorre infatti su antichissimi basalti colonnari risalenti ad almeno 2 milioni di anni fa.

Il nome del torrente, che attraversa gli Iblei nordorientali, fa riferimento all´antica popolazione degli Esseni che ha lasciato visibili tracce di insediamenti abitativi ormai incastonati nel verde lussureggiante della natura. Il percorso sará caratterizzato da una prima parte durante la quale si scende a valle con un leggero dislivello di circa 50 meri per poi risalire l´asta fluviale in quella che sará una piacevole passaggiata in acqua bagnandosi i piedi, circondati dalla rigogliosa vegetazione mediterranea.

Si prosegue ammirando le peculiaritá della flora e della geologia del territorio, fino ad arrivare a un punto di ossservazione dal quale si osserva la cascata dall´alto.

Da qui si procede scendendo nuovamente verso il letto del torrente e si risale per pochi metri il corso d´acqua, in uno scenario formato da rocce e vegetazione, fino ad arrivare alla cascata dal basso dove si fará una sosta ( di almeno 1 ra) per potersi immergere nelle acque della cascata e rilassarsi. Lungo il percorso sará possibile vedere gli insediamenti abitativi delle antiche popolazioni degli Esseni.

DIFFICOLTA': MEDIA - IL PERCORSO è breve circa 3-4 km, con alcuni punti piu' disconnessi ed alcuni punti in cui si cammina dentro l'acqua (mini acquatrekking con acqua poco sopra alle caviglie) - richiesto un minimo di agilità ed un minimo di spirito di avventura! Bisogna essere in buona forma fisica. Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking o scarpe da fiume (ve le bagnerete in ogni caso), abbigliamento comodo, costume, telo da mare, crema solare, acqua (1,5 litri a persona), snack. Meeting point ore 15:30 ingresso sentiero.

Posizione google maps: https://goo.gl/maps/zKiAsAqrDC3Vt4Bi7 (la posizione è molto precisa e ti porta nella zona dove dovrai parcheggiare lungo la strada - l'ultimo km prima di arrivare è su strada sterrata ma agevole e percorribile con qualsiasi mezzo). Ci guiderà Barbara Corbellini. Quota di partecipazione 15 € adulto (euro 5 sotto 12 anni) - escursione modalità piccolo gruppo max 20 partecipanti.

Bambini SOLO se abituati e sopra 8 anni. Il giorno prima vi invieremo un link per il pagamento anticipato tramite carta. Per prenotare messaggio wahtsapp al 3913953279 con oggetto "cascate Oxena 22 luglio" indicando nome, cognome, numero partecipanti ed un recapito telefonico.