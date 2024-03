Le donne, la scienza ed un alchimista pazzo

Sabato 23 Marzo evento specialissimo al LUDUM. Per secoli le donne sono state precluse agli studi scientifici questo ha privato l'umanità di contributi indispensabili per il suo sviluppo.

Per una donna ancora oggi fare scienza è spesso più “complicato”, LUDUM nasce anche per stimolare le ragazze a fare una carriera di studi scientifici senza remore. Per celebrare alcune importanti scienziate abbiamo pensato ad un laboratorio speciale, per sperimentare e divertirsi con la scienza.

Dovrete risolvere i simpatici giochi matematici di Ipàzzia, estrarre il D.N.A. scoperto da Rosalind Franklin dalla frutta, misurare il livello radioattivo di fondo come fece Marie Curie e conoscere i missili per andare nello spazio come fece Margherita Hack. Un modo originale e coinvolgente per ricordare che il binomio donne e scienza deve diventare una realtà consolidata.

Se non bastasse un nuovo pazzo spettacolo scientifico sul cambiamento con il nostro pericoloso Pazzus nelle vesti dell'”Alchimista Pazzo”, sorprese, trasmutazioni della materia esplosioni e congelamenti tutto per uno spettacolo divertente e stimolante come non mai.

La biglietteria apre alle 17:00 e le attività iniziano alle 17:30 la prenotazione è obbligatoria al 3485205905 o al 095382529 i posti disponibili sono pochi prenotate per tempo.