Le stanze in fiore: percorso tra arte, natura e spiritualità

Sicilia Gaia organizza una visita inedita dedicata ad uno dei giardini più belli d'Italia "Le stanze in fiore" il giardino della rinascita, così definito dall’autrice Rossella Pezzino de Geronimo.

Un percorso sensoriale unico e suggestivo, un giardino in cui arte e natura si fondono e si confondono per creare una sintesi, una vera esperienza di vita. Faremo un viaggio tra mille specie di rare piante tropicali e sub tropicali, sculture contemporanee, ed una rappresentazione ornamentale dei quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco”.

Sarà un’occasione per staccare la spina senza allontanarsi dalla città e perdersi tra i colori e suoni della natura che vi avvolgeranno. La visita avrà una durata di 3 ore. Al termine della visita sarà possibile trattenersi per un bio brunch, realizzato con i prodotti dell’ orto biologico de le Stanze in Fiore. Potrete gustare verdure e frutta di stagione, marmellate artigianali e tanto altro, tutto accompagnato da centrifugati fatti in casa a scelta.



Data 20 gennaio ore 10.00. Quota visita guidata €20,00. Visita + brunch €35,00. Info utili: la visita prevede un lungo percorso su sterrato con dei dislivelli e non è indicato per soggetti con problemi di deambulazione. Scarpe da trekking o ginnastica antiscivolo obbligatorie.

Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato attraverso i link sotto indicati.

Visita al giardino https://lestanzeinfiore.sumupstore.com/prodotto/20-01-2024-ore-10-00-visita-semplice-a-le-stanze-in-fiore-siciliagaia.

Visita al giardino + Brunch https://lestanzeinfiore.sumupstore.com/prodotto/20-01-2024-ore-10-00-visita-con-brunch-a-le-stanze-in-fiore-siciliagaia. Info 3928079089. Indirizzo: Via Pietro dell'Ova 181, Catania. Bio Brunch, Realizzato con i prodotti dell’orto.