Ludum - Le streghe nell'equinozio di Primavera

L'equinozio di primavera nella notte delle streghe. Festeggiamo i papà e l'equinozio di primavera con il nuovo evento speciale di LUDUM con quanto di più divertente e stimolante possibile, tantissime attività e uno sconto incredibile per i papà. Per festeggiare l'arrivo della Primavera in modo degno.

Il nostro astronomo di quartiere Giuseppe Nicosia e i nostri potenti telescopi con cui ammireremo con i nostri occhi i gioielli del sistema solare e della nostra via lattea nel magico cielo che precede l'equinozio di Primavera.

Lo spettacolo scientifico “La scienza delle streghe” con le nostre strane streghe, la terribile barbuta Pazzurella e l'ammaliante streghetta Giulia che vi stupiranno con filtri portentosi, esplosioni inquietanti e dolci molecolari, tutto interattivo e divertente.

Il nostro planetario LUMACHINARIU da poco accettato nel prestigioso elenco dell'Associazione Planetari Italiani, con la bellezza della visione full dome a 360° e i meravigliosi video forniti dai più prestigiosi enti spaziali mondiali.

La prenotazione è OBBLIGATORIA al 3485205905 o al 095382529